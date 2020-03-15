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В Барнауле автомобиль вылетел на трамвайные пути

, ИА "Амител"
Половина пассажиров были пьяны
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 15 марта в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Кулагина легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Как отмечает очевидец, водитель не справился с управлением и заехал на трамвайные пути. В автомобиле находились пять-шесть человек, трое из них были пьяны.

Сотрудникам полиции водителем транспорта представилась девушка, но предполагается, что она просто могла взять на себя вину одного из пьяных друзей.

Как писал amic.ru, вечером 14 марта в Барнауле произошло ДТП, в результате которого водитель легкового автомобиля врезался в столб. Очевидцы отмечают, что инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Горно-Алтайской. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, врезался в столб. Автомобиль получил серьезные повреждения.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.03.2020 15:09
Горожанин

Причём тут пассажиры? Они на-то и пассажиры!

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