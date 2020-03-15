Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП

Американский миллиардер Илон Маск усомнился в опасности коронавируса и сравнил смертность от эпидемии и ДТП, сообщает BuzzFeed.

Гендиректор Tesla и SpaceX разослал сотрудникам письмо, в котором написал, что вероятность погибнуть за рулем намного выше, чем стать жертвой коронавируса.

Предприниматель объяснил, что в США на 36 смертей от коронавируса приходится 36 тысяч смертей в ДТП. "Риск смерти от коронавируса значительно меньше, чем риск случайно умереть за рулем вашего автомобиля", – констатировал Маск.

Тем не менее он предложил своим работникам оставаться дома, если они почувствуют недомогание.

Ранее amic.ru сообщал, что Маск в своем "Твиттере" назвал панику вокруг коронавируса тупостью, и был раскритикован. В комментариях к твиту миллиардера стали упрекать в безответственности и глупости. Многие обозвали его придурком, а кто-то даже заявил, что никогда в жизни не купит автомобиль компании Tesla.