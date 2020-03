Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ

Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.

Автор YouTube-канала FrenchBaguette тепло принял новый клип Little Big и танец Красилова. Блогер рассказал, что будет болеть за группу на конкурсе.

Реакцию на Uno также записали авторы канала wiwibloggs. Авторов ролика впечатлил не только танец Красилова, но и его харизма. Блогеры рассказали, что готовы смотреть на его танцы вечно.

"В нем есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный", — пишет зарубежный музыкальный портал The Line of Best Fit о новом клипе Little Big.

Ранее стало известно, что Красилов не вошел в шестерку тех, кто выступит на Евровидении в составе Little Big. Квартет из группы дополнили питерские музыканты: певец и скрипач Юрий Музыченко и новая вокалистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.

На сегодняшний день клип Little Big стал абсолютным лидером "Евровидения" на YouTube, набрав более 18 миллионов просмотров.