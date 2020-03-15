"АлтайБаскет" получил два очка, не выходя на площадку

"АлтайБаскет" получил за победу два очка. При этом играть барнаульцам не пришлось.

Очередной матч второго этапа Суперлиги-2 в Черкесске против "Эльбруса" планировался на 14 марта. Однако зал в столице Карачаево-Черкессии, где должна была состояться игра, не успели подготовить после соревнований по карате.

Таким образом, барнаульским баскетболистам решено присудить техническую победу со счётом 20:0. Ещё одна игра в Черкесске запланирована на сегодня, 15 марта. Она должна начаться в 00:30 по барнаульскому времени.

Барнаульцы сохраняют за собой второе место в турнирной таблице. От лидера соревнований – ставропольского "Динамо" — "АлтайБаскет" отстаёт на одно очко.