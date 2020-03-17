Фермеры смогут экономить: на Алтае стали производить силосы

Первое и единственное в Сибири производство силосов открылось в Алтайском крае. Компания ООО "Комплекс Агро" планирует увеличить производство более 50 умных зерновых хранилищ в месяц. Их также можно использовать как буферные емкости для зерносушилки.

В конструкцию зернохранилища включены инновационные системы термометрии, простые и удобные станции управления за выгрузкой, током и загрузкой сыпучих материалов. Все это позволяет смешивать зерно и получать партии любого заданного качества. Причинами популярности зерновых силосов являются доступная цена и простота в обслуживании.

Алтайские фермеры ранее закупали такие силосы за Уралом, теряя около 30% собственной выгоды из-за дорогостоящей доставки. Теперь благодаря производству на Алтае фермерские хозяйства могут сэкономить на покупке оборудования и приобрести его в кредит по льготным условиям со ставкой до 5%*.

Как утверждает производитель, силосы являются весьма дешевым и конкурентоспособным решением, которое эффективнее стандартных напольных зернохранилищ. Для их работы не нужен лишний транспорт, дополнительная техника и перевалка. После подработки зерно сразу загружают в силос, где оно хранится без потерь.

ООО "Комплекс Агро" уже поставляет силосы по всей России и в Казахстан. Не исключено, что алтайские зернохранилища совсем скоро будут экспортироваться на рынок дальнего зарубежья.

Подробности по льготному кредитованию по тел. 8 (3852) 53-63-73.

ООО "Комплекс Агро"

г. Барнаул, ул. Никитина, 163

Тел.:+7 3852 72-00-45

Е-mail:kompleks_agro@mail.ru

*Кредит предоставляется АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Основные условия данной программы:

цели кредитования (проведение сезонно-полевых работ, в т.ч. приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветпрепаратов и т.д.);

клиенты – юридические лица, КФХ, индивидуальные предприниматели (главы КФХ);

срок кредитования 12 месяцев и до 18 месяцев для предприятий мясного скотоводства, коневодства, овцеводства;

залогом может быть любое ликвидное имущество (недвижимость, транспорт, оборудование, товарно-материальные запасы);

кредит может предоставляться как в форме кредита, так и кредитной линией;

возможно установить индивидуальный график погашения основного долга;

ставка по постановлению № 1528 до 5% годовых. При этом Алтайский региональный филиал РСХБ наделен достаточными полномочиями, чтобы предлагать конкурентные ставки по сравнению с другими банками.

Для установления индивидуальной ставки по льготному кредитованию банк рассматривает несколько критериев по клиенту. Это выручка, наличие прибыли, кредитная история, комплексность обслуживания в банке.

Кроме того, в случае если клиент не был одобрен МСХ на льготное кредитование, существует возможность получения кредита под коммерческую ставку, которая на сегодняшний день составляет от 12,9% годовых с последующем снижением до льготной (до 5%).