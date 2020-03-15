Пострадавшие от паводка 2018 года так и не получили положенные компенсации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем "Инстаграме", какие меры принимают в регионе по подготовке к предстоящему паводку. В комментариях под записью пострадавшие от наводнения двухлетней давности пожаловались политику на то, что компенсации за испорченное имущество они так и не получили.

Как отметил губернатор, сейчас в крае интенсивно готовятся к паводку, начало которого ожидается в третьей декаде марта. Сейчас спецслужбы проходят учения, подготавливается техника к прохождению паводка, а также решается масса других задач. Глава региона отметил, что сейчас подготовка к паводкоопасному периоду – приоритетная задача для администраций муниципальных районов и городских округов Алтайского края.

Однако в комментариях под записью пользователи начали жаловаться губернатору на то, что государство так и не компенсировало им нанесенный паводком ущерб в 2018 году.

"Готовимся к новому паводку, это, конечно, хорошо. Но мы еще не отошли от 2018 года. Мы потеряли все имущество, мы доказали через суд, что нам положена материальная помощь, но до сих пор мы не получили от государства ничего! Нас только "завтраками" кормят", – сообщила одна из подписчиц губернатора.

Как отметили в региональном Министерстве социальной защиты, деньги для пострадавших в ходе паводка двухлетней давности еще не поступили в регион. Заявка на предоставление выплат была направлена в МЧС России еще в конце прошлого года. В ведомстве утверждают, как только денежные средства в соответствии с заявкой поступят в край, они незамедлительно будут направлены на счета пострадавших.