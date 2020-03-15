Чрезвычайное положение ввели в Казахстане из-за пандемии коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье, 15 марта, указ о введении режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля, информирует пресс-служба президента Республики Казахстан на официальном сайте.

"В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю: в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года", – говорится в тексте указа.

Также на указанный период при президенте будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.

По последним данным, в мире насчитывается более 156 тысяч зараженных, число погибших от инфекции превысило 5800. В России за последние сутки новых случаев коронавируса выявлено не было, а в Казахстане заявили о девяти случаях инфицирования.