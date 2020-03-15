Воскресенье, 15 Март, 17:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 81,86
7°
Обь
1см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Чрезвычайное положение ввели в Казахстане из-за пандемии коронавируса

, ИА "Амител"
Ограничения продлятся до 15 апреля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье, 15 марта, указ о введении режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля, информирует пресс-служба президента Республики Казахстан на официальном сайте.

"В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю: в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года", – говорится в тексте указа.

Также на указанный период при президенте будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.

По последним данным, в мире насчитывается более 156 тысяч зараженных, число погибших от инфекции превысило 5800. В России за последние сутки новых случаев коронавируса выявлено не было, а в Казахстане заявили о девяти случаях инфицирования.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Эпидемия китайского коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

15.03.2020 17:18
- гость -

И это всего лишь при девяти известных заболевших. Молодцы, справляются уже лучше нас

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:49
Дети чистили дорогу для школьного автобуса в алтайском селе 0
17:23
Пропавшую жительницу Алтайского края нашли живой 0
16:55
Чрезвычайное положение ввели в Казахстане из-за пандемии коронавируса 1
16:26
Пострадавшие от паводка 2018 года так и не получили положенные компенсации 1
15:48
"АлтайБаскет" получил два очка, не выходя на площадку 0
15:19
Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ 1
14:51
Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП 9
14:20
В Барнауле автомобиль вылетел на трамвайные пути 1
13:47
Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный борщ 14
13:23
Российские банки поднимут ставки по ипотеке 2
12:44
Барнаульский рэпер, записавший дуэт с Джиганом, передал привет "Барнэо" 0
12:19
Главная феминистка России прокомментировала речь алтайской коммунистки 19
11:44
В Роспотребнадзоре рассказали об основных различиях коронавируса и гриппа 6
11:11
Алтайские полицейские проводят беседы с пожилыми людьми по профилактике мошенничества 4
10:43
Экономист предсказал дефолты в нескольких странах 3
10:10
Эксперт назвал опасные при коронавирусе лекарства 0
09:39
Автомобиль врезался в столб в центре Барнаула 53
09:05
Доктор Мясников назвал основные причины рака 0
08:35
Вы для кого детей рожали? Эмоциональный разговор, как защитить учителей от школьников 11
08:04
Какие страны закрыли границы из-за коронавируса COVID-19. Инфографика 9
07:32
Мужчины, которые устали ждать своих дам после шопинга 8
07:10
Барнаул вошел в список лучших городов по раздельному сбору мусора 9
06:33
Шукшинский кинофестиваль станет международным 2
06:03
Поплыли. 15 марта в Алтайском крае потеплеет до +12°C 0
23:43
Жителей Алтайского края предупреждают о неблагоприятной погоде 0
22:55
За сутки в России выявили еще 14 заражений коронавирусом 11
21:49
Полпред президента упрекнул Алтайский край за поиск легких путей 3
20:36
Главный синоптик Алтайского края предупредил о начале оттепели 0
20:04
Школам России советуют перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса 7
19:16
Алтайский танцор из клипа Little Big рассказал, поедет ли он на Евровидение 3
18:44
Путин подписал закон о поправках к Конституции 7
18:17
Школьник заработал девять фунтов, продавая "средство от коронавируса" 0
17:43
Клип Little Big на песню для Евровидения посмотрели 11 млн человек 4
17:14
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух 1
16:55
Коронавирус выявили в соседнем с Алтайским краем регионе 18
16:29
"Купил за 100 рублей". Домушник отрицает кражу золота Бузовой 2
15:56
Житель Алтая избил труженицу тыла и забрал у нее последние деньги 1
15:29
После 24 заражений коронавирусом в Москве ввели свободное посещение школ 0
14:57
3,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Алтая за два месяца 2
14:30
Депутат Госдумы предложил всей России равняться на Алтайский край 8
13:59
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft 0
13:32
В Алтайском крае из-за коронавируса запретят массовые мероприятия 11
12:57
Ученые: смертельно опасная жара охватит страны, где живут 1,2 млрд человек 2
12:24
Известный немецкий инвестор зайдет в Алтайский край 8
11:42
Вода в реках Алтайского края может подняться на метр выше, чем обычно 4
11:04
Лыжный сезон закроют в Барнауле 50-километровым марафоном 0
10:39
Правительство Мишустина рассмотрит "план Томенко" 19
10:00
Хороший старт: молодые спортсмены Алтая привезли награды с первенства по биатлону 2
09:50
Поправки в Конституцию, за которые россияне будут голосовать 22 апреля. Инфографика 120
09:37
Пересаженные девушке мужские руки стали менее волосатыми 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.