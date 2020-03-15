Дети расчищали дорогу для школьного автобуса в алтайском селе

В воскресенье, 15 марта, в социальной сети Instagram появилась информация о том, что в селе Зимино Топчихинского района школьники расчищали дорогу, чтобы до школы смог проехать автобус.Также сообщалось, что из-за обильных снегопадов дороги замело, а дети не проходили обучение практически всю третью чатверть.

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по образованию Топчихинского района Надежда Рибзам. Ее слова передает телеканал "Катунь 24".

"Дороги на данный момент и неделю назад были расчищены. Во время буранов в целях безопасности автобусы мы не выпускаем. Как только буран заканчивается — дороги расчищены. Глядя на фотографии, можно увидеть, что дороги достаточно широкие, и дети физически не могли расчистить эти дороги. 8 марта был объявлен режим ЧС, поэтому все школьные мероприятия и вечера были отменены. Никаких акций по расчистке дорог, ни по линии школы, ни по линии районного комитета по образованию, не объявлялись. Сейчас мы выясняем, что за дети изображены на фотографиях", — рассказала председатель.

Кроме того, отсутствие занятий в третьей четверти Надежда Рибзам также опровергла.

Ситуацию также прокомментировал глава Топчихинского района Денис Тренькаев: "Мы сейчас пытаемся дальше выяснить, кто на фотографиях, и действительно ли это территория Топчихинского района. Из фотографий видно, что дорога чищена, проезд есть. Сейчас со специалистами местного ДСУ уточнили: проезд к Зимино и по селу есть. Проблем нет. Сообщение налажено".

Информацию об отсутствии занятий в третьей четверти Денис Тренькаев также опроверг.