Многодетная мать получила судимость за покупку фальшивого документа в Барнауле

Мать троих детей осудили за покупку поддельного документа в Барнауле. Как сообщает "Комсомольская правда", горожанка просила у начальства 20 дней отпуска, но не смогла договориться с и предоставила поддельный больничный лист.

Женщина работала пекарем-вафельщиком на заводе по производству мороженого, на работе у нее были дружные отношения с коллективом. Многодетная мать находится в разводе и в одиночку отвечает за троих детей.

В разговоре с сотрудником прокуратуры женщина призналась, что в 2019 году у нее появились проблемы в семье, но деталей она не раскрыла. Именно тогда многодетная мать подошла к своей начальнице и попросила взять отпуск, но та отказала. И даже уговоры взять эти дни без содержания не помогли.

От отчаяния горожанка нашла объявление в интернете о продаже липовых больничных листов и приобрела один такой за 3,5 тысячи рублей, который якобы подтверждал, что она проходит лечение в краевой больнице. При этом на работе за больничный ей бы выплатили всего две тысячи рублей.

Однако начальница заподозрила пекаря в нечестности, так как срок лечения в документе был прописан точно такой же, на который женщине требовался отпуск. Проверив больничный лист на подлинность через фонд социального страхования, стало ясно, что женщина обманула руководство.

Многодетная мать признала свою вину. К ней с пониманием отнеслись в прокуратуре и суде. Однако по закону женщину пришлось наказать — она получила судимость по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов" и штраф в пять тысяч рублей.