Россияне сдали 105 тысяч тестов на коронавирус

Почти 105 тысяч тестов на выявление коронавируса сделали россияне, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в воскресенье, 15 марта.

"По состоянию на 14.03.2020 проведено 104 883 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что на сегодня в России все центры гигиены и эпидемиологии полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления заболевания. Также в обязательном порядке проверяются все граждане, которые прибывают из стран с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Так, в аэропорту Шереметьево создан специальный терминал, на котором проверяют прибывших пассажиров и ставят их на контроль. В Роспотребнадзоре отметили, что под медицинским наблюдением в России остаются порядка 14 тысяч человек.

По данным на 15 марта, в мире выявлено более 156 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 5800. На 14 марта в России зафиксировано 59 заболеваний.