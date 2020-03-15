Автомобилисты пожаловались на трамвайный переезд в Барнауле

Барнаульские автомобилисты пожаловались на плачевное состояние трамвайного переезда, сообщает сообщество Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Как отмечает один из подписчиков, проблемный участок дороги находится на улице Малахова напротив ТРЦ "Весна". По его словам, машины регулярно застревают на рельсах либо "убивают" подвеску, проезжая по ним.

В комментариях к посту нашлись и те, кто уже сам неоднократно испытывал подобные проблемы.

"Я бы тоже обратилась! Куда только? К Горэлектпотранспорту? К дорожникам? В администрацию надо позвонить узнать! Эта яма во сне уже снится!", — посетовала одна из горожанок.