81 тонну подкарантинных продуктов пытались ввезти в Алтайский край

С начала марта инспекторы Россельхознадзора выявили четыре случая нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 81 тонны подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

В Алтайский край ввозили 29 тонн сушеных фиников и 11 тонн изюма из Ирана. Сама продукция на территорию региона поступала из Казахстана. Инспекторы обнаружили недействительные фитосанитарные сертификаты, которые содержали недостоверные сведения о грузе.

Также сотрудники ведомства пресекли поставку 41-й тонны репчатого лука из Казахстана, у которого отсутствовала маркировка с содержанием необходимой информации о продукции и ее экспортерах.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что запрещенную для ввоза продукцию вернули отправителям. Виновных привлекли к административной ответственности.