Алтайский предприниматель Валерий Покорняк рассказал, как выжил в 90-е

Известный алтайский бизнесмен Валерий Покорняк, который является владельцем макаронной фабрики, генеральным директором холдинга "Алтан" и основателем бренда "Гранмулино", рассказал в интервью предпринимателю и музыканту Андрею Ковалеву, как он чудом выжил в 90-е.

Предприниматели в ходе беседы обсудили ряд финансовых и жизненных вопросов. В частности, они затронули темы привлечения первых инвестиций в стране, рынка франшиз, ситуации с "Холидеем" и не только. Также бизнесмены ностальгически обсудили и 90-е годы, которые стали поворотным периодом в их деятельности.

Зрители довольно тепло приняли интервью. Комментаторы отметили фактурность беседы, а также подчеркнули интеллигентность алтайского бизнесмена.