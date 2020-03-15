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Алтайский предприниматель Валерий Покорняк рассказал, как выжил в 90-е

, ИА "Амител"
Гендиректор холдинга "Алтан" дал интервью миллиардеру Андрею Ковалеву
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Известный алтайский бизнесмен Валерий Покорняк, который является владельцем макаронной фабрики, генеральным директором холдинга "Алтан" и основателем бренда "Гранмулино", рассказал в интервью предпринимателю и музыканту Андрею Ковалеву, как он чудом выжил в 90-е.

Предприниматели в ходе беседы обсудили ряд финансовых и жизненных вопросов. В частности, они затронули темы привлечения первых инвестиций в стране, рынка франшиз, ситуации с "Холидеем" и не только. Также бизнесмены ностальгически обсудили и 90-е годы, которые стали поворотным периодом в их деятельности.

Зрители довольно тепло приняли интервью. Комментаторы отметили фактурность беседы, а также подчеркнули интеллигентность алтайского бизнесмена.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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