В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России. Депутат заявила, что режим самоизоляции позволит не только улучшить отношения в семье, но и увеличит рождаемость.

"Когда ты находишься дома, безусловно, ты больше внимания уделяешь своим родным и любимому или любимой. Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех, которые уже есть, и для всяких личных отношений", – рассказала Вторыгина.

Ранее в Москве усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь 14-дневный режим самоизоляции должны пройти не только те, кто прибыл из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но и те, кто проживают вместе с отдыхавшими.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 59 человек. В мире выявлено более 156 тысяч заражений, число погибших от инфекции превысило 5800 человек.