Танки войдут в Барнаул 8 мая

На прошедшем заседании оргкомитета "Победа" участники обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Стало известно, что планом городских мероприятий предусмотрено более 120 различных конкурсов, акций и проектов. Например, 8 мая в полдень на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники. На мероприятии покажут Т-62, Т-72, Т-80 и БМП. Кроме того, предусмотрена выставка военной техники и вооружения, военной формы и экипировки военных.

Главные события состоятся 9 мая, они начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы в 9:00. Ключевое мероприятие — историческая театрализованная реконструкция "Поезд победы", цель которой — показать значение Барнаула в годы ВОВ. Его начало запланировано на 9:30.

После окончания мероприятия для ветеранов подадут автобусы, которые доставят их на площадь Советов. Там пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны "Бессмертного полка Алтая".

На площади Сахарова состоится акция "Солдатская каша". На площади будут работать порядка 70 торговых точек, которые представят предприятия общественного питания, а также производители сувениров и игрушек.

В ходе празднования Дня победы на улицах городской столицы разместят серию наружной социальной рекламы, а также различную символику – флаги, растяжки и поздравительные плакаты.