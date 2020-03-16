Отдых на Алтае стал популярнее из-за коронавируса

Спрос на туры на Алтай, в Сочи и в Крым вырос на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщают в Ростуризме.

Десятки популярных у россиян туристических направлений оказались под запретом. В Ростуризме также рекомендуют границу лишний раз не пересекать, а вспомнить про отечественные курорты.

Ростуризм заявляет, что поток выездного туризма упал на 60%, въездного — на 30%. Впрочем, отмечают аналитики, это временное явление, сообщает Business FM.

У властей не получится стимулировать рост внутреннего туризма на фоне массовой истерии. Если говорить о внутреннем пляжном отдыхе, то до сезона в России еще минимум месяц. За это время ситуация в мире должна нормализоваться, и соотечественники вновь потянутся за границу.