Россияне требуют отправить на Евровидение алтайского танцора из клипа Little Big

Группу Little Big просят взять на Евровидение алтайского танцора Дмитрия Красилова, который снялся в клипе на песню Uno. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

"Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип, показывают, что Дмитрий является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на Евровидение Дмитрия Красилова, также известного как Пухляш", — сказано в петиции.

На момент публикации этой новости петицию подписали более 1800 человек. Текущая цель — собрать 2500 подписей.

Ранее стало известно, что танцор не вошел в шестерку тех, кто выступит на Евровидении в составе Little Big. До этого 25-летний Красилов участвовал в шоу "Танцы" на ТНТ и сыграл несколько эпизодических ролей в фильмах.

Тем временем клип на Uno уже собрал 20 миллионов просмотров. Это больше, чем у любого другого конкурсанта.