Александр Бастрыкин хочет завести уголовное дело на судью из Алтайского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела в отношении трех судей из Сибири. В их числе судья Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов. Подробности неизвестны, однако его заподозрили в получении взятки, причем с отягчающими обстоятельствами, сообщает "Сибирь. Реалии".
С подобной просьбой Бастрыкин выступил и в отношении еще двух судей из Сибири. Заместителя председателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупеко также подозревают во взяточничестве. А главу совета судей Новосибирской области Инну Петрунину заподозрили в разглашении государственной тайны.
Просьбу Бастрыкина рассмотрят на заседании Высшей квалификационной коллегии. Оно намечено на 23 марта – 2 апреля 2020 года.
Как уже сообщал amic.ru, ранее бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Его обвиняют в получении взятки.
Комментарии
Да не может быть... Честнейшие люди... Как звезды на небе...
Люди сходят с ума.
А с остальными как?
А кто Александр Бастрыкин? Какую он должность занимает?
А судьи кто?
16.03.2020 07:50
гость
Не хуже ваших
Куда бы нам обратиться. У нас идут судебные разбирательства в судах и такое беззаконие, такие нарушения со стороны суда.
Фото огонь.
Скоро с блокнотиками и карандашиками будут стоять.
Естественный отбор. Ну ведь знают прекрасно что все деньги под контролем , даже их друзей, даже налик потраченный сверх зарплаты, нет лезут в ...овно!
А как же сдругими шалаблудами?
16.03.2020 08:46
- гость -
Фото огонь.
Скоро с блокнотиками и карандашиками будут стоять.
А вы, скорей всего, даже расписаться не можете. Бывает.
Особенно хороши взятки интеллектуальным продуктом. Взять не могут.
" бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова направили на психолого-психиатрическую экспертизу." жесть,такую должность занимал ненормальный? а ведь может справочкой прикрыться....
А могут и не взять, дописал он подумав.
16.03.2020 10:09
- гость -
Ты, чучело, куда своё ботало раскрываешь, было залепи, малохольный.
16.03.2020 10:23
- гость -
Кто из нас чучело, еще нужно разобраться. Лупу он первый раз в жизни увидел.
16.03.2020 07:38
- гость -
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Всю статью осилить не смогли?
Больше всего смахивает на очередную московскую чистку судебно-силовых структур в Сибири! Убрать неугодных!
Александр.
Какое разрешение нужно если улики налицо.
А как же честность, несменяемость , независимость , неужели и судьи стали брать взятки
инфляция и доллар по 75 не да то кого доведут!
Заводят шары под лоб! А дело возбуждают в отношении, или по факту!!! Грамотеи.
Правильно. Взятки берут самые нищие!!! Вот и подняли им зарплаты, чтобы взяток не хотелось... Аппетит приходит во время еды! Чем больше денег, тем больше хочется!