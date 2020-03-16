Александр Бастрыкин хочет завести уголовное дело на судью из Алтайского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела в отношении трех судей из Сибири. В их числе судья Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов. Подробности неизвестны, однако его заподозрили в получении взятки, причем с отягчающими обстоятельствами, сообщает "Сибирь. Реалии".

С подобной просьбой Бастрыкин выступил и в отношении еще двух судей из Сибири. Заместителя председателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупеко также подозревают во взяточничестве. А главу совета судей Новосибирской области Инну Петрунину заподозрили в разглашении государственной тайны.

Просьбу Бастрыкина рассмотрят на заседании Высшей квалификационной коллегии. Оно намечено на 23 марта – 2 апреля 2020 года.

Как уже сообщал amic.ru, ранее бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Его обвиняют в получении взятки.