Можно надевать шорты. Но это не точно. До +15°С потеплеет в Алтайском крае 16 марта

В Алтайском крае в начале недели продолжится оттепель, сообщает краевой Гидрометцентр.

16 марта ожидается очень теплая для середины марта погода. Днем температура воздуха составит от +3°С до +7°С, а по югу воздух прогреется до +15°С. В отдельных районах синоптики ожидают небольшой дождь, в северо-западных районах — с мокрым снегом. Ветер юго-западный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +5°С до +7°С. Преимущественно без осадков. Ветер южный. Его скорость не превысит 11 метров в секунду.

Метеорологи также ожидают сильную гололедицу, в связи с чем водителям следует соблюдать скоростной режим, а пешеходам – аккуратно передвигаться и выбирать нескользящую обувь.