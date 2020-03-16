Алтайский фотограф запечатлела пробку из овец

Известный фотограф из Республики Алтай Светлана Казина порадовала подписчиков своей страницы в Instagram забавными снимками дорожной пробки из овец.

"Да, да, да, и у нас бывают пробки на дорогах, – прокомментировала фото Казина. – Мекающие и бекающие дорожные пробки. Почти без шума и с экологически чистыми выхлопными газами. И никакой навигатор тут не поможет, только улыбка".

Как уже писал amic.ru, ранее Казина запечатлела над Белухой редкое оптическое явление – радужные облака. Небо над снежными вершинами горы переливалось всеми цветами радуги. Это явление называется иризацией. В это время тонкие облака под действием солнечного света окрашиваются в разные цвета.