Ученые нашли антитело к коронавирусу

Ученые из медицинского центра Университета Еразмуса в Роттердаме и Университета города Утрехт заявили, что нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает Erasmusmagazine.nl. Полный текст научной работы уже готовят к публикации в известном журнале Nature.

По словам исследователей, обнаруженное антитело способно блокировать инфекцию SARS и COVID-19 – это первое за историю человечества антитело против коронавирусов. Однако препарат еще предстоит протестировать на людях, на что могут уйти месяцы. Кроме того, с результатами исследования должны ознакомиться и другие эксперты перед тем, как опубликовать материал в Nature.

По последним данным, в мире выявлено более 157 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 5800 человек.