"Звоните Путину!". Из частного сектора Рубцовска три недели не вывозили мусор

Жители частного сектора Рубцовска пожаловались на то, что три недели назад у них перестали вывозить коммунальные отходы.

По словам жительницы одного из домов по улице Янтарной Натальи Миронихиной, она неоднократно пыталась связаться с директором регионального оператора – ООО "ВторГеоРесурс", однако ей отвечали, что руководитель уехал. На вопрос женщины, что же делать для решения проблемы, в компании заявляли: "Звоните Путину!".

В итоге в конце минувшей недели мусор все-таки вывезли, пишет ЧС-ИНФО.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Greenpeace включил Рубцовск в десятку городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек, где жители имеют наибольший доступ к раздельному сбору отходов.

Напомним, жители Алтайского края задолжали за вывоз мусора четверть миллиарда рублей. Власти опасаются, что такой долг населения может привести к разорению некоторых операторов. По словам экспертов, это показатель того, что в регионе мусорная реформа до сих пор полноценно не заработала.