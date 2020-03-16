"Звоните Путину!". Из частного сектора Рубцовска три недели не вывозили мусор

Жители частного сектора Рубцовска пожаловались на то, что три недели назад у них перестали вывозить коммунальные отходы.
По словам жительницы одного из домов по улице Янтарной Натальи Миронихиной, она неоднократно пыталась связаться с директором регионального оператора – ООО "ВторГеоРесурс", однако ей отвечали, что руководитель уехал. На вопрос женщины, что же делать для решения проблемы, в компании заявляли: "Звоните Путину!".
В итоге в конце минувшей недели мусор все-таки вывезли, пишет ЧС-ИНФО.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Greenpeace включил Рубцовск в десятку городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек, где жители имеют наибольший доступ к раздельному сбору отходов.
Напомним, жители Алтайского края задолжали за вывоз мусора четверть миллиарда рублей. Власти опасаются, что такой долг населения может привести к разорению некоторых операторов. По словам экспертов, это показатель того, что в регионе мусорная реформа до сих пор полноценно не заработала.
Комментарии
А мы еще успеваем в нести поправку в конституцию - необходимо указать время вывоза мусора с ул. Янтарной и не надо не куда звонить он нам все ровно не поможет там другие заботы и переживания...
Один рекомендовал звонить. Позвонили теперь на зоне
Ну так звони то. Мусор подпах и бьёт разяще. Это же ни какой экологии. Дышать нечем.