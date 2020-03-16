Диетологи разрушили миф о главной пользе заменителей сахара

Употребление сахарозаменителей вместо сахара не способствует похудению, рассказали испанские диетологи изданию ABC.

Диетолог и создатель проекта SinAzucar.org Антонио Родригес отметил, что большинство заменителей сахара безопасны, если употреблять их умеренно и для постепенного отказа от настоящего сахара. При этом специалист подчеркивает, что для похудения важно не заменять в рационе сладости на подсластители, а придерживаться диеты.

Диетолог Мигель Лопес Морено заявил, что лучшим подсластителем для большинства блюд, например, для каши или йогурта, являются обычные фрукты. К примеру, бананы.

Эксперты отмечают, что полностью отказаться от сахара сложно, а переходить на подсластители стоит постепенно, контролируя их потребление и количество в своем рационе.

Также диетологи подчеркнули, что с употреблением сахарозаменителей легко быть обманутым самим собой: когда человек употребляет низкокалорийную еду, ему может показаться, что она полезная, и он перестает себя в ней ограничивать.