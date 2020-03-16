Алтайский край занял 28 место по уровню безработицы

Уровень безработицы в Алтайском крае, по последним данным, составляет 5,5%. За год показатель сократился на 1,6%. Как сообщает РИА "Новости", на 100 открытых вакансий в регионе приходится 371 безработный. В среднем на поиск работы у жителей края уходит полгода. По уровню безработицы регион занимает 28-е место в стране.

Республика Алтай вошла в пятерку лидеров по безработице. Там уровень составляет 12,9%. На сотню открытых вакансий приходится 1113 безработных, а на трудоустройство местные жители тратят почти восемь месяцев.

Абсолютными лидерами по безработице являются регионы Северного Кавказа. Так, в Ингушетии работы нет у каждого четвертого, в Северной Осетии уровень безработицы составляет около 14%, в Дагестане и Чечне – по 13,5%.

Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край является единственным регионом Сибири, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей в месяц. По итогам 2019 года показатель составил около 28 тысяч.