Алтайский край занял 28 место по уровню безработицы

Уровень безработицы в Алтайском крае, по последним данным, составляет 5,5%. За год показатель сократился на 1,6%. Как сообщает РИА "Новости", на 100 открытых вакансий в регионе приходится 371 безработный. В среднем на поиск работы у жителей края уходит полгода. По уровню безработицы регион занимает 28-е место в стране.
Республика Алтай вошла в пятерку лидеров по безработице. Там уровень составляет 12,9%. На сотню открытых вакансий приходится 1113 безработных, а на трудоустройство местные жители тратят почти восемь месяцев.
Абсолютными лидерами по безработице являются регионы Северного Кавказа. Так, в Ингушетии работы нет у каждого четвертого, в Северной Осетии уровень безработицы составляет около 14%, в Дагестане и Чечне – по 13,5%.
Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край является единственным регионом Сибири, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей в месяц. По итогам 2019 года показатель составил около 28 тысяч.
Комментарии
очередное вранье,статистика считается по оф.безработным,стоящим на учете на бирже труда,а тех у кого срок учета кончился или не поставили на учет по иным причинам,кто считал?
вы фсе врете!1111 у нас самый вкусный хлеб зато!!!111 срочно отвлечься от дурных мыслей...очередная годовщина ВоВ на носу. Мы всех победили!!!!111
Уровень безработицы в Алтайском крае, по последним данным, составляет 5,5%. За год показатель сократился на 1,6%.
как всегда забыли слово "официальной"...
и вообще безработица гарантирована конституцией рф...
Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край является единственным регионом Сибири, где средняя зарплата не дотягивает до 30 тысяч рублей в месяц. По итогам 2019 года показатель составил около 28 тысяч.
А теперь пишут за 50-70 тыс работать не хотят, уезжают!
а где 25 млн рабочих мест, которые обежал сказочный? обнулили?
Эй у кого там зпт 30-ка? Лично у меня 15 тыр.
Эй у кого там зпт 30-ка? Лично у меня 15 тыр.
Только 58, а не 28...