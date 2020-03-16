Барнаульский поэт и музыкант принял участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Поэт и музыкальный исполнитель Евгений Трофимов из Барнаула принял участие в шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1".

Выпуск с барнаульцем вышел 15 марта. Евгений Трофимов исполнил песню Владимира Высоцкого "Дом хрустальный".

Всего в выпуске участвовало восемь участников, двое из которых вышли в финал. Однако барнаульцу, к сожалению, не хватило одного балла. Уже без Трофимова финалисты поборются за главный приз – один миллион рублей, возможность записать трек в профессиональной студии, а также кубок проекта.

Тем не менее выступление Евгения Трофимова очень положительно встретила публика.

В 2017 году Евгений Трофимов участвовал в "Новой фабрике звезд" на "МУЗ-ТВ". Тогда он был участником группы "Север 17", которая в финале заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы.