Барнаульский поэт и музыкант принял участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Поэт и музыкальный исполнитель Евгений Трофимов из Барнаула принял участие в шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1".
Выпуск с барнаульцем вышел 15 марта. Евгений Трофимов исполнил песню Владимира Высоцкого "Дом хрустальный".
Всего в выпуске участвовало восемь участников, двое из которых вышли в финал. Однако барнаульцу, к сожалению, не хватило одного балла. Уже без Трофимова финалисты поборются за главный приз – один миллион рублей, возможность записать трек в профессиональной студии, а также кубок проекта.
Тем не менее выступление Евгения Трофимова очень положительно встретила публика.
В 2017 году Евгений Трофимов участвовал в "Новой фабрике звезд" на "МУЗ-ТВ". Тогда он был участником группы "Север 17", которая в финале заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы.
Комментарии
Первая песня была Высоцкого, не формат. А в финале лирическая, подошла бы ритмическая на английском.
Поет Евгений классно.
В перепевке проиграл всего 1 голос девушке из Новосибирска. Она прошла в финал.
В вышедшем 15 марта выпуске выступали минимум 3 уроженца Алтайского края, но о них здесь нет ни слова...
Да, Евгений отлично выступил, но и другие были не хуже, им только чуть-чуть не хватило удачи.
да, было 3 земляка подряд, но мне понравилась только первая. С Бобровки песню выбрала вообще не ту, в ней не надо было петь, в ней надо манерно шептать, это ж Лобода! А она горло драла, голос показывала, ка результат - очевидный провал
"Дом хрустальный" - удачный выбор. В исполнении Евгения Трофимова - шедевр.