Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 15 марта, актриса сообщила на своей странице в Instagram.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" – написала актриса.
Ольга Куриленко прославилась ролью девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия" (2008). Актриса снималась в таких известных фильмах, как "Париж, я люблю тебя" (2006), "Семь психопатов" (2012), "Обливион" (2013), "Переводчики" (2019) и некоторых других.
Комментарии
Частный самолет с дочерью олигарха Александра Чигиринского приземлился во Внуково. У неё подтверждённый коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash. Как уточняется, последние две недели Мария Чигиринская провела во французском Куршевеле.
Как отдыхать и деньги тратить так у них, а как бесплатно лечиться , так сюда приползают
В 2019 году население России сократилось на ~200 тыс. чел.
Что с этой ползучей чумой будем делать? Как избавляться?
16.03.2020 10:17
- гость -
Хватит уже врать здесь каждый день. Не на 200, а на 35 тысяч.