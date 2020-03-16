Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 15 марта, актриса сообщила на своей странице в Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" – написала актриса.

Ольга Куриленко прославилась ролью девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия" (2008). Актриса снималась в таких известных фильмах, как "Париж, я люблю тебя" (2006), "Семь психопатов" (2012), "Обливион" (2013), "Переводчики" (2019) и некоторых других.