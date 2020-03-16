Алтайские фермеры просят Томенко решить проблему с кадрами в отрасли

Алтайские фермеры обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой поднять "на самом высоком уровне" проблему с кадрами для аграрного сектора, передают "Вести Алтай".

"Сегодня уезжают из села специалисты, которые получают и 50, и 70 тысяч рублей, потому что сегодня на первое место ставятся социальные условия – это наличие в селе укомплектованной школы, детского сада, медицинского учреждения", – отметил глава фермерского Союза Алтайского края Александр Балаков в ходе заседания регионального правительства.

По его словам, подавляющее большинство квалифицированных аграриев уже перешагнули 55-летний рубеж, в то время как молодые специалисты, выпускники аграрных вузов и колледжей, остаются жить в городах.

Фермеры поддержали проблему, поднятую Балаковым, и посчитали, что молодым специалистам аграрного сектора необходима поддержка со стороны государства примерно на том же уровне, которую получают сельские медики по программе "Земский доктор".

Глава фермерского Союза края попросил губернатора Томенко поднять эту проблему в Москве "на самом высоком уровне".