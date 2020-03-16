Жители Алтайского края стали дисциплинированнее платить по потребительским кредитам

Каждый шестой потребительский кредит (16,8%) в Алтайском крае не оплачивается вовремя. Просрочка составляет более 30 дней. Об этом сообщают в "Национальном бюро кредитных историй".

При этом регион показал самую положительную динамику в стране. Годом ранее показатель просрочки составлял 23,3%. Таким образом, алтайские заемщики стали дисциплинированнее на 6,5%.

В целом же по стране доля просроченных потребительских кредитов снизилась на 3% и составила 15,8%.

Ранее amic.ru сообщал, что жители Алтайского края все чаще отказываются от потребительских кредитов в пользу микрозаймов. Так, количество выданных потребкредитов в январе 2020 года сократилось на 20,4% по сравнению с январем 2019-го. А вот средний размер микрозаймов в регионе по итогам 2019 года вырос на 26,6%.