У главы Барнаула появился новый зам

Мария Кулагина назначена заместителем главы Барнаула по экономике. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Вячеслав Франк. Свои обязанности Кулагина начала исполнять сегодня, 16 марта.

Как сообщается на официальном сайте Барнаула, Кулагина родилась 30 декабря 1981 года в Барнауле, окончила АлтГТУ. Ранее она работала директором по финансам ООО "Экосоюз", а ее общий стаж составляет уже более 15 лет.

С 2011 по 2018 год она преподавала на кафедре финансов и кредита Финансового университета.

Напомним, ранее должность замглавы города по экономике занимал Вячеслав Химочка, который сейчас трудится министром промышленности Алтайского края.