С 2021 года всем россиянам будут назначать пенсии автоматически

Граждане России, достигшие 45-летнего возраста, уже со следующего года начнут получать автоматические уведомления через сайт госуслуг о размере своих пенсионных накоплений, сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Министерство труда и социальной защиты РФ. В материалах указано, что ведомство переходит к использованию цифровых технологий для создания максимально комфортных условий для россиян.

В министерстве отметили, что информация будет включать в себя примерный размер пособия по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее.