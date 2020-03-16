Более половины россиян готовы голосовать за Путина в 2024 году

Боле половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Института социального маркетинга.
В ходе опроса социологи спрашивали россиян, допускают ли они возможность проголосовать за Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. Более половины (57%) заявили, что отдали бы свой голос за Путина. Треть респондентов не хотели бы голосовать за действующего президента, а каждый десятый затруднился с ответом.
Социологи также спрашивали россиян о том, известно ли им об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила дать возможность Путину переизбираться снова. 44% заявили, что хорошо знают об этой инициативе и только 25% признались, что слышат об этом впервые. При этом почти треть (31%) отметили, что "что-то слышали", но подробностей об этом не знают.
Как уточняет РБК, телефонный опрос проводили 12 марта, в нем приняли участие две тысячи человек со всей России.
Как уже сообщал amic.ru, недавно первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентства, которые были до принятия поправок в Конституцию. Госдума поддержала предложенные поправки. Владимир Путин также заявил, что не против участвовать в выборах 2024 года.
Комментарии
Враньё, я против Путина.
Где же они эти "опросы" проводят?
Похоже не выходя из кабинета
Только за.
Началась зомбоакция в поддержку пересидента...
более 50 процентов, хм-м де_ Биллы
Россияне в большей своей массе не способны даже на самые элементарные конструкции с причинно-следственными связями.
и не надейтесь
против все
Обнуление - полный провал, моральный крах, Путин деморализован.
в думе на выступлении оппозиции на заднем плане так прокуроршу корежит
как будто беса святой водой кропят с чесноком и серебряными пулями
Ну не знаю, я бы хотел видеть его в гробу...
да же если сказать слово халва- слаще не станет
16.03.2020 11:40
- гость -
Ну не знаю, я бы хотел видеть его в гробу...
зайдите в поликлинику- такую мечту озвучивает каждая старушка вопреки мнению социологов
Мда, Россия без культа, как мент в бане без кобуры.
Госструктуры, военные, полицейские и т.п. проголосуют 100% "за", а остальные половина не пойдут и будет 75% поддержки.
Если человек при опросе выразил желание голосовать за-не обольщайтесь, во многих сидит страх. Но в кабинке,я уверен,этот человек проголосует против. Да и кто этим опросам сегодня верит?
16.03.2020 11:42
- гость -
особо радуют старушки которые славят Ходора, который им пенсий не платил и даже не собирался.
Уничтожение промышленности и рабочих мест, повышение пенсионного возраста, ежегодный рост тарифов ЖКХ и налогов, тотальное воровство чиновников. -Только за Путина голосовать.
Вранье, большинсво против!
16.03.2020 11:42
- гость -
это радикально же! вы садисты люди.. просто перевести президента на пенсию в 12 тысяч и обнулить всё его: жилье, машины, одежду... пусть завершит жизнь как обычный смертный
16.03.2020 11:47
- гость -
Уничтожение промышленности и рабочих мест, повышение пенсионного возраста, ежегодный рост тарифов ЖКХ и налогов, тотальное воровство чиновников. -Только за Путина голосовать.
хорошо подметили
Нет ну прекрасная то половина всегда будет за. Против наверное та, которая себя к числу прекрасной не относит.