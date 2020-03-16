Более половины россиян готовы голосовать за Путина в 2024 году

Боле половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Института социального маркетинга.

В ходе опроса социологи спрашивали россиян, допускают ли они возможность проголосовать за Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. Более половины (57%) заявили, что отдали бы свой голос за Путина. Треть респондентов не хотели бы голосовать за действующего президента, а каждый десятый затруднился с ответом.

Социологи также спрашивали россиян о том, известно ли им об инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила дать возможность Путину переизбираться снова. 44% заявили, что хорошо знают об этой инициативе и только 25% признались, что слышат об этом впервые. При этом почти треть (31%) отметили, что "что-то слышали", но подробностей об этом не знают.

Как уточняет РБК, телефонный опрос проводили 12 марта, в нем приняли участие две тысячи человек со всей России.

Как уже сообщал amic.ru, недавно первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентства, которые были до принятия поправок в Конституцию. Госдума поддержала предложенные поправки. Владимир Путин также заявил, что не против участвовать в выборах 2024 года.