Эксперт рассказал, что нужно делать для защиты от коронавируса

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, не стоит жать руки, обниматься и целоваться при встрече. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
По словам Ревича, вирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому насколько не было бы критическим отношение к медицинским маскам, носить их все-таки стоит. Некоторые из них эффективны один час, другие – до четырех часов.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, в мире выявлено более 167 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 6400 человек.
Комментарии
Где взять маски эксперт не сказал?
Некоторые из них эффективны один час, другие — до четырех часов.
Смешно про маски.
Масок в Барнауле нет, это факт
Самому сшить любую на свой вкус. (30 минут времени). И не шастать по другим странам в период пандемии.
масок действительно нигде нет, в районах тоже, обошли все аптеки, ответ один - нет
16.03.2020 10:59
- гость -
Самому сшить любую на свой вкус. (30 минут времени)
Это одну, а их 24 в сутки надо же!))
Скажите, купившие маски, где вы в них ходите?)) Сегодня ехала на работу утром в переполненном автобусе, в маске - одна женщина)
А почему нет масок - ни премьер ни бессменный, которые все деньги из регионов пропускают через Москву, почему никаких мер не принимают?!
16.03.2020 11:02
- гость -
Это одну, а их 24 в сутки надо же!))
Можно постирать или прогладить утюгом и использовать снова.
Маски не спасут нацию от вымирания.
По данным Росстата за январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения РФ составила 259,6 тыс. человек.
16.03.2020 11:13
- гость -
Естественная убыль - это разница между рождаемостью и смертностью.
Сюда даже миграция не включена.
Население России убыло за прошлый год всего на 35 тысяч.
Данные есть в википедии со ссылкой на Росстат.
16.03.2020 11:08
- гость -
Для семьи из 3 человек на день минимум 24 маски надо (по 8 часов каждый час менять, чтоб эффект был), и на следующий день столько же, пока те стираются и гладятся. Жизнь превратится в кошмар.
И при этом - Маски не очень эффективны, но носить их стоит - слова эксперта.
Русские вымирают, приезжают чёрти кто.
Вирусяка после +40 градусов теряет активность и погибает при температуре 50 градусов.
Русские это какие? Алёша Добрыня и илюша из мультика который сутками по рен тв показывают? Так цинизм задержка в развитии.
16.03.2020 11:21
- гость -
Целыми днями в сауне сидеть,что-ли?
16.03.2020 11:37
Гость.
Нет. Это про то, что маски можно прогладить или прокипятить и использовать снова.
Есть еще способы: смачивать их 2% раствором соды и 5 % лимонной кислоты, тогда маски можно использовать 4 часа, а не час. Но это про домашние ватно-марлевые повязки.
Еще коронавирус уничтожает хлоргексидин или 70% раствор спирта.