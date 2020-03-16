Эксперт рассказал, что нужно делать для защиты от коронавируса

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, не стоит жать руки, обниматься и целоваться при встрече. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

По словам Ревича, вирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому насколько не было бы критическим отношение к медицинским маскам, носить их все-таки стоит. Некоторые из них эффективны один час, другие – до четырех часов.

Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, в мире выявлено более 167 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 6400 человек.