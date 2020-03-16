Не поиграла. Жительница Барнаула перевела 22 тысячи мошенникам

В полицию обратилась 39-летняя жительница Барнаула. Она рассказала, что решила подарить дочери на день рождения электрическое пианино. Женщина нашла в интернете соответствующее объявление и связалась с его автором.

Инструмент находился в другом городе, и продавец пообещал отправить его сразу после оплаты. Поверив ему на слово, женщина перевела полную сумму – 22 тысячи рублей, но в срок товар не прибыл, а аккаунт продавца исчез с сайта.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность злоумышленника.