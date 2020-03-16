Неизвестные рассылают информацию о том, что коронавирус добрался до Алтайского края

В родительских группах и чатах жителей Залесовского района начало распространяться голосовое сообщение, где женщина, якобы местная жительница, говорит о том, что власти скрывают информацию, и коронавирус добрался до Алтайского края. О таких вбросах рассказал глава района Александр Пластеев на своей странице в Instagram.
Напомним, подобные фейковые сообщения рассылали в мессенджерах после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
Как уже сообщал amic.ru, по официальным данным заболевших коронавирусом в Алтайском крае нет. По последней информации, в регионе на инфекцию проверили 54 человека. Это те, кто прибыл из-за границы, а также те, кто заболел пневмонией. Ни один тест не подтвердил наличие COVID-19.
По последним данным, в мире выявлено более 167 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 6400 человек.
Комментарии
Навальнята любят прыгать на костях.
У них там постоянно, то медведи ходят по улицам, то еще что-то. Видно не совсем вменяемые там есть.
ну сейчас может и не добрался, через неделю доберется, какая разница
Где обещеное наказание за фейки, вот вам и демократия.
16.03.2020 12:03
- гость -
Каким образом? В Залесово иитальянцы приедут?
А мне одному интересно чем его диагностируют у нас ? Тесты то где?
"По официальным данным заболевших коронавирусом в Алтайском крае нет". Вот эти тролли - они подкрепляют таким образом официальную позицию - если так, то это наводит на неприятные размышления!
Очевидно, что подобные заявления крайне безответственны! Разве сведется статистика заболевших гриппом, по их видам и отдельно по коронавирусу - а тесты в крае есть? Сколько их?!
Сегодня мне пришло сообщение что в Залесово и близлежайших районах заражены уже 50 человек. Не знаю правда нет.
В училищах, колледжах, ВУзах края никто карантин не объявлял. Хотя рекомендации Минобразования уже есть
А еще стая волков идет в сторону Алтайского края!
Видео было с вертолета, идут, траву от голода щиплют
Карантин не объявляют, чтобы побольше заразилось? А зачем?
А вообще, смех-смехом, но булки не расслабляем.
Руки моем, избегаем мест скопления людей (большие ТЦ, кинотеатры и др.)
Это поможет снизить шансы заражения разными ОРВИ.
А кому надо, чтобы побольше заразилось?
16.03.2020 12:24
georgyfrei_yandex
Кто сообщил? Друг из КГБ?
Если избегать мест скопления людей, на митинги нельзя ходить. Власть скрывает заразу, чтобы на митинги ходили? Побольше там собирались и заражались?
В ватсап приходило
В Залесово иитальянцы приедут?
А, может, залесовцы на шопинг в Милан летали?
Сегодня обошел все аптеки в ЗАлесово нигде масок нет, в магазинах полки выносят, ни бумаги ни воды нет, все крупы расхватали, паника короче.
16.03.2020 12:31
- гость -
А, может, залесовцы на шопинг в Милан летали?
Для залесовцев это обычное дело, на шоппинг в Италию на выходные.
Самый богатый регион АК
Сегодня утром в Мария РА очереди были, наверное крупы и консервы расхватывают, а я че то сметану купил
16.03.2020 12:24
georgyfrei_yandex
Сегодня мне пришло сообщение что в Залесово и близлежайших районах заражены уже 50 человек. Не знаю правда нет.
Даже если это правда, то ЧТО? что из этого? Ну покашляют, полежат с температурой и снова в путь..вы истерите по каждой ОРВИ?
Все маски расхватали, а на улицах людей в масках нет, дома что-ли носят
16.03.2020 12:30
georgyfrei_yandex
В ватсап приходило
давай номер, мы тебе такое пришлем в твой ват сап....
Вроде как с большой вероятностью вирус выкашивает лиц после 60, менее 60 смертность меньше но все равно есть.
ну заболели..и что?
А вообще-то в Италии 18 февраля зафиксировали 3 заражённых.К 8 марта-10 тысяч.А сегодня глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за сутки в стране от коронавируса скончались 368 человек.
Владельцам залежалого товара в магазинах, такое сообщение как манна небесная
В Италии тесты хорошие, они быстро выявляют зараженных
все маски на авито продают
16.03.2020 12:09
- гость -
Из Кемерово привезут...
В Италии поздно спохватились.
Любителям конспирологических теорий посвещается …. допустим я «управляющий» страной, где много пенсионеров и я вынужден был поднять пенсионный возраст... но люди все равно доживают... у меня есть засекреченные статьи мин обороны на 100500 трильонов, на что тратились деньги? На сказочные ракеты? Неее... можно же вывести вирус которые будет действовать против группы населения и сэкономить 100500 трильонов пенсионного фонда. Ну это все в параллельной вселенной... у нас это чисто случайно выбрался вирус из китая, где населения уже столько что кормить скоро нечем будет. Думайте сами
А я все думал, когда придумают, как Путина обвинить, что он Китай и Италию заразил, чтобы китайцы и итальянцы заразили нас, чтобы пенсов сократить
В Китае вирус придавили жёсткими мерами.В Европе народ бегает из одной демократической страны в другую, спасаясь от опасности подцепить коронавирус... именно таким образом вирус и распространяется.
До кучи он в Китае и Италии тоже пенсов сократил. Уже начал сокращать пенсов в Германии и во Франции, а то там тоже возраст пенсионный большой
16.03.2020 12:53
конспиролог
болезный, у него электорат как раз пенсионерки.
диверсия против него получается
Да,конечно,более старых коронавирус забирает,более молодые излечиваются.
16.03.2020 12:50
гость
В Италии тесты хорошие, они быстро выявляют зараженных
И поэтому они попросили помощи и маски у китайцев? Китайцы то не жадные - дали.
В крае нет денег на льготные лекарства - так откуда возьмутся деньги на определение коронавируса?! Единственный метод - нанять трольчатников, которые тему сольют....
13:08
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Там ситуация оказалась очень серьёзная.
И да,старых уже не реанимируют.По крайней мере на данный момент-не хватает соответствующих препаратов.
16.03.2020 13:16
- гость -
Там ситуация оказалась очень серьёзная.
Меньше надо было за российскими биатлонистами гоняться, а больше обращать внимание на свою медицину. Как раз в это время в Италии появились первые инфицированные.
Денег на определение короновируса нет, поэтому карантин не объявляют, чтобы побольше заболело и стало понятно, что денег на определение короновируса нет
В Залесовском районе китайцы работают по лесу. Люди просто боятся китайцев. Может быть и зря боятся, залесовские китайцы не дураки ездить домой, когда там такое. Да и хозяева пять раз подумают, пустить ли сюда китайского китайца, когда под угрозой весь бизнес.
А гречка лишней не бывает и хранится хорошо.