Неизвестные рассылают информацию о том, что коронавирус добрался до Алтайского края

В родительских группах и чатах жителей Залесовского района начало распространяться голосовое сообщение, где женщина, якобы местная жительница, говорит о том, что власти скрывают информацию, и коронавирус добрался до Алтайского края. О таких вбросах рассказал глава района Александр Пластеев на своей странице в Instagram.

Напомним, подобные фейковые сообщения рассылали в мессенджерах после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как уже сообщал amic.ru, по официальным данным заболевших коронавирусом в Алтайском крае нет. По последней информации, в регионе на инфекцию проверили 54 человека. Это те, кто прибыл из-за границы, а также те, кто заболел пневмонией. Ни один тест не подтвердил наличие COVID-19.

По последним данным, в мире выявлено более 167 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 6400 человек.