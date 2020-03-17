Литва, Болгария и Исландия: кто составит конкуренцию Little Big на Евровидении

Международный музыкальный конкурс Евровидение пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Отменят ли его из-за коронавируса, еще неизвестно, тем не менее посмотреть на участников можно уже сейчас.

Россию на Евровидении представляет панк-рэйв-группа Little Big. Их выступление с песней Uno набрало на YouTube за четыре дня больше 24 миллионов просмотров, что делает их самым просматриваемым участником конкурса. Особенно пользователей покорил наш алтайский танцор Дмитрий Красилов, который принял участие в клипе. Неравнодушные даже запустили петицию с просьбой взять "пухляша" на конкурс в Роттердам: по правилам на сцене Евровидения не может находиться больше шести человек, Дмитрий был седьмым участником.

Однако букмекеры предсказали России всего лишь пятое место. А победу пророчат представительнице Болгарии, которую многие сравнивают с популярной молодой исполнительницей Билли Айлиш. Также в претенденты на победу метят танцевальные и зажигательные Литва и Исландия, а также пронзительная Швейцария.