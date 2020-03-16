Сотрудник алтайского УФСИН по дороге в спортзал задержал грабителя

Сотрудник УФСИН России по Алтайскому краю Александр Антипов задержал парня, совершившего разбой.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в нерабочее время Антипов шел с супругой в спортзал. Сотрудник службы исполнения наказаний услышал крик женщины о помощи и увидел, что от нее убегает молодой человек с женской сумкой в руках.
Антипов бросился вдогонку и через какое-то время настиг его. Украденной сумки у злоумышленника уже не было, он выбросил ее по дороге. Парень очень просил отпустить его, однако Антипов на уговоры не поддался и передал нарушителя полиции.
Выяснилось, что нападавший ранее был неоднократно судим. На его счету шесть подобных эпизодов, совершенных в Барнауле и Новоалтайске. Задержанный дал признательные показание. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Комментарии
спектакль
Практически как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, проезжая мимо, выиграл чемпионат по программированию
убегает молодой человек...Антипов бросился вдогонку и через какое-то время настиг его
Антипову на вид лет 40, а молодой человек походу в спортзал не ходит или не такой уж молодой, если его настигли. Курит наверное
Молодец мужчина!