Военный вертолет случайно дал залп по жилому дому в Восточной Сибири

Военный вертолет Ми-8 случайно дал залп по жилому дому в Чите, сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел во время разряжения боекомплекта воздушного судна на аэродроме "Черемушки" под Читой. Из-за сбоя произошел одиночный непроизвольный выстрел снаряда калибра 23 мм, который пролетел порядка полутора километров и врезался в стену многоэтажного жилого дома.

В результате случайного обстрела у дома повреждены балкон, остекление и межэтажное перекрытие. Из жильцов никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждения на уровне третьего этажа.

Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.