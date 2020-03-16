Военный вертолет случайно дал залп по жилому дому в Восточной Сибири

Военный вертолет Ми-8 случайно дал залп по жилому дому в Чите, сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел во время разряжения боекомплекта воздушного судна на аэродроме "Черемушки" под Читой. Из-за сбоя произошел одиночный непроизвольный выстрел снаряда калибра 23 мм, который пролетел порядка полутора километров и врезался в стену многоэтажного жилого дома.
В результате случайного обстрела у дома повреждены балкон, остекление и межэтажное перекрытие. Из жильцов никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждения на уровне третьего этажа.
Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.
Комментарии
МИ-8 советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Не староват для обновленной армии?!
-Алло,это житель дома номер... Это штаб воинской части номер ...?
-Вы не те туда попали.
-Нет,это вы не туда попали.
С нами опасно воевать: можно умереть со смеху ещё до начала боя, " Адмирала Кузю"спалили, по свим мирным жителям врезали.
Что это за снаряды, если только стекла побили?