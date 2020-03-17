Рубрика "Эксперименты": музей "Как-Так?" приглашает на интерактивные научные шоу

Музей занимательных наук "Как-Так?" – это не только интерактивный выставочный зал, но и научные представления. На шоу "Сумасшедшего профессора Николя" гости проводят опыты с сухим льдом и жидким азотом, наблюдают водородный взрыв и изучают катушку Тесла. В лаборатории все взрывается, шипит и искрится, но главное, что все это безопасно.

После трагедии, произошедшей на дне рождения блогера Екатерины Диденко, упоминание сухого льда может вызвать опасения. Действительно, любые эксперименты, связанные с химией, требуют контроля со стороны профессионалов. Все опыты в "Как-Так?" проводятся под руководством экспертов, а помещения тщательно проветриваются. Лед хранится в специальном контейнере или сумке-холодильнике, что соответствует нормам безопасности. При проведении опытов не превышается рекомендуемое для использования количество веществ.

Сухой лед значительно отличается от обычного, так как не имеет жидкого состояния. Когда он вступает в химическую реакцию с водой, выделяется углекислый газ. Если нагреть лед, который появляется на улице зимой, он растает. А что случится с сухим льдом при нагревании и почему? В "Как-Так?" юные любители науки получат ответ на этот и другие вопросы. Знакомство с веществом проходит в формате увлекательных опытов профессора Николя – "Выстрел пробки", "Сумасшедшая газировка", "Морозное дыхание", "Супердымовуха", "Пузыри в ладони".

В музее также пользуются популярностью опыты с жидким азотом. Температура жидкого азота крайне низкая – 195,75 градуса. При комнатной температуре жидкий азот сразу начинает испаряться. Так, из одного литра жидкого азота образуется целых 700 литров газа. Гости смогут поучаствовать в опытах под наблюдением ведущих шоу и найти ответы на такие вопросы, как:

Что будет с мыльными пузырями в жидком азоте?

Как забить бананом гвоздь?

Что будет, если окунуть воздушный шарик в жидкий азот?

Как можно сделать цветок хрупким, как хрусталь?

Как приготовить натуральное мороженое при помощи азота?

Разнообразие удивительных научных экспериментов профессора Николя заставит погрузиться в занимательный мир науки. Благодаря бурной реакции перекиси водорода и марганцовки, на глазах гостей из обычной колбы вылетит настоящий джинн. Из шарика, наполненного водородом, можно получить огненный взрыв. Сухие споры растений помогут имитировать огненное дыхание дракона. Как удержать в руках огонь? Все, что для этого потребуется – мыльная пена, насыщенная газом.

Такие шоу с химическими опытами и научными экспериментами запомнятся надолго не только детям, но и взрослым.

Шоу профессора Николя каждые выходные проходит на территории музея занимательных наук "Как-Так?". Здесь можно не только посмотреть удивительные эксперименты, но и посетить экскурсию по экспонатам, связанным с физикой, оптикой и механикой. Проводятся как групповые, так и индивидуальные экскурсии. Кроме того, научная лаборатория может сама приехать к вам в школу, детский сад или на дом. Настоящее научное шоу, профессиональное оборудование и невероятные результаты – отличный подарок ребенку, который интересуется опытами.

Ближайшее шоу с жидким азотом пройдет 19 марта в 17:00 и 26 марта в 17:00. Каждому гостю мороженое в подарок. Ближайшее "Тесла шоу" пройдет 21 марта в 16:00 и 28 марта в 16:00. Обязательна предварительная запись по тел.: (3852) 57-11-32.

Музей занимательных наук "Как-Так?"

Тел.: 57-11-32

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 147В

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