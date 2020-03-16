15 тысяч алтайских семей получили выплату за третьего ребенка

С начала 2020 года 15 тысяч алтайских семей получают ежемесячную выплату за третьего и последующего ребенка. Как сообщается на официальном сайте Алтайского края, выплата равна прожиточному минимуму – 10 203 рубля.

Деньги выдают как часть национального проекта "Демография". Семьи будут получать пособие до достижения ребенком трех лет, если доход семьи на одного человека не превышает прожиточный минимум по региону в два раза.

На 2020 год в бюджете под программу заложено более двух миллиардов рублей. На данный момент выплатили более 320 миллионов. Это почти 16% от плана.

Напомним, нацпроект "Демография" является одним из самых масштабных в Алтайском крае по финансированию.