"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса в России и мире

Российская компания "Яндекс" запустила онлайн-карту, на которой в реальном времени отображается распространение коронавируса по всему миру. Она основана на данных Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса.

На карте, которая стала частью сервиса "Яндекс.Карты", отображается появление новых случаев заражения и их общее количество в России по регионам.

Посмотреть карту распространения коронавирусной инфекции можно только в браузере, в мобильном приложении "Яндекс.Карты" она не работает.

По последним данным, в мире выявлено более 167 тысяч заражений коронавирусом, число погибших от инфекции превысило 6400 человек. В России зафиксировали 63 случая заболевания.