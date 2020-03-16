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Если завтра коронавирус. Что ожидает Алтайский край в условиях эпидемии?

, ИА "Амител"
Жизнь в регионе уже никогда не будет прежней

Коронавирус продолжает терроризировать мир, забирая все новые жизни и сея панику. В России летальных исходов пока официально не зарегистрировано, а уровень заболеваемости – один из самых низких в Европе. Впрочем, иллюзий на данный счет никто строить не собирается: уже неоднократно эксперты указывали на сложности в диагностике и методике подсчета зараженных инфекцией.

В конце прошлой недели коронавирус добрался до Западной Сибири. Два первых случая подтвердили в Кемерове. Вероятно, уже скоро болезнь может появиться и в Алтайском крае. Портал amic.ru решил проанализировать, что будет, если коронавирус все же придет в регион и как изменится в этом случае наша жизнь.

Кто и чем будет лечить?

Пока судить, насколько край готов к борьбе с новой заразой, довольно сложно. На сайте краевого правительства появляются релизы, в которых говорится о медикаментах, койко-местах и четко выстроенных алгоритмах работы на случай ЧП. Вместе с тем опыт всех стран, которых коснулась эпидемия, показывает, что медики и власти явно переоценивали собственные силы.

Пока вопросов больше, чем ответов. Сможет ли регион обеспечить медикаментами всех нуждающихся? Что с медицинскими масками, которых почти нет в аптеках? Сколько в больницах края аппаратов искусственной вентиляции легких? Хватит ли мест в медучреждениях в случае массовой заболеваемости? И самое главное – а достаточно ли в крае медиков, ведь в условиях перманентной оптимизации мы растеряли многих высококлассных специалистов?

Образование

Первое и самое очевидное – на бессрочный карантин будут отправлены школьники. Впереди у них заключительная четвертая четверть, однако завершить год можно и с помощью дистанционного обучения. Начало весенних каникул уже сдвинули на более ранний срок – 20 марта. В Москве ввели свободное посещение школ. Сложнее история с выпускными классами. Ясно, что при росте заболеваемости про ОГЭ и ЕГЭ в очной форме можно забыть. Вариантов остается два – сдавать все дистанционно, либо переносить госэкзамены на более поздний срок, на лето.

Чуть проще видится ситуация со студентами – они смогут продолжить обучение во втором семестре удаленно, тем более и так немалое число часов отводится именно на самостоятельную работу вне стен университета. Летняя сессия при этом, как и защита дипломов, может сместиться на несколько недель. Кстати, как нам сообщают источники, ряд учебных заведений региона уже объявили о дистанционном обучении студентов.

И, конечно же, можно забыть на неопределенный срок про посещение кружков и секций для детей и подростков.

Спорт

Клубный спорт в регионе в лучшем случае останется без зрителей на трибунах. Это в первую очередь касается хоккеистов и волейболистов. Что же до футбола, то барнаульские динамовцы и вовсе рискуют не возобновить сезон. Пока российские футбольные власти задумались о приостановке соревнований во всех без исключения лигах. Решение может быть озвучено в ближайшее время.

Политика

Видимо, сессии АКЗС и заседания городских дум отныне станут проходить в режиме видеоконференц-связи. Неясной остается ситуация с отчетом главы Барнаула Вячеслава Франка, намеченным на 27 марта.

Под вопросом публичный отчет губернатора Виктора Томенко о проделанной работе за 2019 год. Он запланирован на 16 апреля в Драмтеатре, а количество гостей мероприятия достигнет нескольких сотен человек.

Еще одна ожидаемая мера – запрет на митинги полностью либо частично: все зависит от количества заявившихся на протестную акцию.

Особняком стоит 22 апреля – голосование по поправкам в Конституцию. Здесь уже, правда, решение (о возможном переносе) остается за федеральным центром, а не краевыми властями.

А ведь впереди еще и юбилей Победы. Впрочем, есть надежда, что к началу мая заболеваемость все-таки сойдет на нет.

Социальная сфера

Запрет на посещение больных в стационарах, отмена свиданий в тюрьмах и прочее станут нормой жизни (рискнем предположить) на многие недели вперед.

Массовые мероприятия уже запретили, очевидно, что будет прекращена или значительно ограничена деятельность театров и кинотеатров, кафе и ресторанов. Под вопросом проведение концертов и даже (чем черт не шутит) работа ТРЦ.

Можно ожидать, что будет значительно сокращен общественный транспорт. Видимо, это станет золотым временем для таксистов.

Туризм и путешествия

Сильнее всего "оптимизировано" будет авиасообщение – ряд направлений может быть закрыто не столько из-за опасений распространения коронаривуса, сколько из экономической нерентабельности. Панические настроения будут способствовать тому, что люди станут массово отказываться от путешествий даже внутри страны.

Следует ожидать резкого сокращения автобусных маршрутов (особенно связывающих край с соседними регионами).

Самоизоляция

Для большинства это станет тяжелым испытанием в психологическом отношении. Вряд ли кто-то из нас на длительный срок добровольно ранее закрывался от общества. Слишком много повсюду соблазнов, чтобы безвылазно сидеть дома. Поэтому карантина в полной мере не получится.

Имеет значение и позиция работодателей по этому вопросу. Большинство из них, пожалуй, с легкостью отпустят своих работников на вынужденные каникулы протяженностью в 2-3 недели.

Во-первых, никто не отменял работу на "удаленке", в большей части отраслей это в той или иной степени вполне возможно. В тех же случаях, когда изоляции потребуют действительно заразившиеся, большинство работодателей в состоянии отпустить сотрудников на длительный срок домой, ничего не теряя. Во-первых, нивелируется угроза заражения всего коллектива. Во-вторых, в наших реалиях, когда многие отдают часть зарплат в конвертах, работодателям выгоднее оплатить "белый" больничный.

Панические настроения

Естественно, что в условиях распространения коронавируса в крае часть жителей начнет вести себя иррационально: скупать все продукты и товары первой необходимости на многие месяцы вперед. Не исключено, что какое-то время полки в магазинах будут стоять опустевшими и мы столкнемся с самым настоящим дефицитом (привет, 1980-е). Собственно, подобную картину уже можно наблюдать в ряде крупных российских городов. Фотографии пустых прилавков публикуют в социальных сетях жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

Ну, и, конечно, такие ситуации дают массовую пищу для слухов. Это неотъемлемая часть любой эпидемии. Как с ними бороться и вовремя опровергать – еще одна головная боль для властей.

На этом фоне дополнительные сложности краю создаст еще и паводок, первая волна которого ожидается в самом конце марта – начале апреля.

В завершение отметим, что очень бы хотелось видеть описанную выше картину только в фантазиях. Надеемся, что Алтайский край, как и остальная Россия, благополучно одолеет коронавирусную угрозу, сведя к минимуму ее последствия для населения.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.03.2020 13:14
Я ЛЕГЕНДА

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.619330%2C18.492406&z=3

16.03.2020 13:15
Я ЛЕГЕНДА

Жизнь в регионе уже никогда не будет прежней А что делать

16.03.2020 13:17
Я

Начинать надо со средств защиты в каждой лечебное учреждение способных защитить от вирусной инфекции, вирус белых халатов не испугает, а вот врачи без средств защиты вряд ли будут проявлять "героизм". Завозить надо уже сейчас. Пока только бумажки строчат, а ими эпидемию не победить

16.03.2020 13:21
- гость -

"Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, все-таки такое общероссийское голосование должно состояться" (c)

16.03.2020 13:33
гость

Начало весенних каникул уже сдвинули на более ранний срок – 20 марта.

Это кто и где сдвинул?

16.03.2020 13:38
- гость -

Это кто и где сдвинул?

в 42 и 103 с 20 марта каникулы. инфа 100%. дети там учатся

16.03.2020 13:44
- гость -

Каникулы и без сдвигов с 20-го

16.03.2020 13:44
- гость -

а нам еще до вируса говорили что каникулы с 20 числа

16.03.2020 13:45
месный

я чёт сильно подозреваю что нам прийдёт лютый крантец.
На всех не хватит. Нужных людей ещё как-то полечат, а остальным - арбиол

16.03.2020 13:48
ххх

Ну так то каникулы и так начинаются с пятницы

16.03.2020 13:51
- гость -

Нет паники среди людей. И хорошо. Не работает больше машинка дезинформации.
Всё, больше не работает,

16.03.2020 13:55
гоги

Не так страшен этот вирус , в отличие от того какие страшные последствия этого всемирного развода!

16.03.2020 13:55
iOne

Большинство с нетерпением ждёт перемен.
Перемены идут, встречайте!

16.03.2020 13:59
- гость -

психи ринутся бумагу скупать?

16.03.2020 14:00
Гость

Какова производительность Барнаульского крематория?

16.03.2020 14:04
Я

Людей по телевизору надо уже сейчас обучать как жить в условиях эпидемии. Как защищаться самому, как защищать родственников, детей. Как правильно одевать маску, как снимать, как утилизировать. Как правильно мыть руки, обрабатывать поверхности. Кто это из народа знает?? Когда будут сотни зараженных тогда чесаться будем.

16.03.2020 14:07
- гость -

16.03.2020 13:45
месный Что месный в зоне риска? чувствуешь как к твоим достойно прожитым годам подбирается зараза и спасать тебя тут никто не будет? У аборигена может еще есть шанс, а ты вот без пальм тут с видом на трамвайную дорогу. Не грусти все тлен.

16.03.2020 14:08
- гость -

будет значительно сокращен общественный транспорт

Оо, ну, конечно, чтобы в оставшиеся салоны набивались поплотнее, как селёдки. Оооочень разумно!!!

16.03.2020 14:14
Гость.

16.03.2020 14:08
- гость -
И маршрут:"Речной вокзал-Новомихайловка"

16.03.2020 14:15
- гость -

На коронавирус не получится списать все косяки этой власти. Ни фига не получится, сколько бы ни выли.

16.03.2020 14:16
- гость -

"Можно ожидать, что будет значительно сокращен общественный транспорт."

Непонятно, зачем выкладывать здесь свои бурные фантазии?

16.03.2020 14:21
2 Я

"Как правильно одевать маску..."
-----
Правильно будет - надевать маску.

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