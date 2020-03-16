Молодежный парламент Барнаула вступился за Валентину Терешкову

Молодежный парламент Барнаула заступился за Валентину Терешкову, которая недавно предложила внести поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина и позволяющие ему еще дважды участвовать в выборах на пост главы государства.
"В последние дни в социальных сетях ведется настоящая травля Валентины Терешковой. Люди в одночасье забыли о том, что она – человек-легенда, который всю свою жизнь посвятил на благо государства… Валентина Владимировна – это ярчайший символ великой эпохи, не уважать и приуменьшать заслуги которого как минимум не патриотично", – отметили в Молодежном парламенте краевой столицы.
Персона Валентины Терешковой в последние дни вызвала большое негодование среди россиян. Многие возмущены ее предложением об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Например, жители Новосибирска потребовали "обнулить" улицу, названную в честь первой женщины-космонавта. Соответствующую петицию горожане разместили на Change.org.
"Полагаем, что с учетом ее нынешней политической деятельности, имени Валентины Терешковой не следует быть увековеченным на карте нашего города", – говорится в тексте петиции.
Комментарии
Кроме как побывать в космосе, к сожалению о других её подвигах не известно. Так может быть их и нет других заслуг?
Опять же, можно всю жизнь делать хорошие дела, а под старость лет совершить преступление или предательство. Что теперь, простить за прошлые заслуги?
ее никто не осуждает как космонавта. в случае с обнулением сроков президента она заботится прежде всего о своем очередном депутатском сроке, и возможно не одном.
Почему женщина за 80 лет должна решать за всех во сколько лет идти на пенсию и сколько лет быть Президентом?
Споткнулась бабушка, как её не оправдывай.... Вилки то может быть найдутся, а вот осадок останется...
16.03.2020 13:47
Дядька
Споткнулась бабушка,
Да она по комсомольской привычке говорит то, что ей скажут говорить)..
Выборы в России это пустая трата денег. Она молодец.
Теперь о ее легендарности знают все, как она обгадила корабль, и мнение Королева на эту женщину. Теперь о ее легендарности ходят другие слухи. А теперь вопрос может ли любой старик-старушка быть мудрым-мудрой от своего возраста?! НЕТ! Если в жизни был ....то таким и останется. Неужели ее бы Королев от своего желания отправил в космос с 7 классами образования?! Такая была политика ткачиху из народа в космонавты. Хороший венок себе сваяла на старости лет.
которая недавно предложила внести поправки в Конституцию
причем с нарушением положений ст.134 существующей на тот момент конституции)))
Бог миловал-нет в Барнауле улицы её имени!
Вчера обнулили, сегодня обнулили и завтра обнулили.
Больше возмущает ее выступление от имени народа. Как я понимаю в депутаты попала от партии, так выступай от нее. А народ не тронь.
Терешкову снова в космос!
надо валентине ее пенсию обнулить до средней по россии
Да и в космос то бабку посылали для опытов
ее еще хрущев обнимал
всех пережила
человек такого преклонного возраста должен быть на отдыхе
Молодёжный парламент это что?
Династии???
Теперь хотя-бы стало ясно ради чего затеяли поправки в конституцию
А т.н. молодежный парламент почему сводит все к эмоциям - или там тоже сплошь безграмотные назначенцы?!
По сути ведь Терешкова призывала, в нарушении действующей Конституции и Определения ВС РФ от 05.11.1998 года № 134-О, оставить нелегитимного вождя на вечное правление!
Пропагандист с 1 канала Шейнин Артём Григорьевич назвал несколько раз Терешкову Валентиной Ивановной.
Вообще то она ВЛАДИМИРОВНА, в отличии от Матвиенко !
Жалко старушку. Ее подставили под удар, думали на авторитете и былых заслугах вывезет. Но не вышло...
Молчала бы в дырочку была бы героине - первой женщиной летавшей в космос.
Пенсия со всякими доплатами, ей денег не хватало?
Теперь вся страна знает, что баба с 7ю классами, загладила всю ракету, ни черта не выполнила, а потом всю оставшуюся жизнь заседала во всяких комитетах и с генсеками фотографировалась.