Молодежный парламент Барнаула вступился за Валентину Терешкову

Молодежный парламент Барнаула заступился за Валентину Терешкову, которая недавно предложила внести поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина и позволяющие ему еще дважды участвовать в выборах на пост главы государства.

"В последние дни в социальных сетях ведется настоящая травля Валентины Терешковой. Люди в одночасье забыли о том, что она – человек-легенда, который всю свою жизнь посвятил на благо государства… Валентина Владимировна – это ярчайший символ великой эпохи, не уважать и приуменьшать заслуги которого как минимум не патриотично", – отметили в Молодежном парламенте краевой столицы.

Персона Валентины Терешковой в последние дни вызвала большое негодование среди россиян. Многие возмущены ее предложением об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Например, жители Новосибирска потребовали "обнулить" улицу, названную в честь первой женщины-космонавта. Соответствующую петицию горожане разместили на Change.org.

"Полагаем, что с учетом ее нынешней политической деятельности, имени Валентины Терешковой не следует быть увековеченным на карте нашего города", – говорится в тексте петиции.