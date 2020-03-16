"АлтайБаскет" выиграл в Черкесске

Матч второго этапа баскетбольной Суперлиги-2 между "АлтайБаскетом" и "Эльбрусом" состоялся вечером 15 марта и завершился победой барнаульских баскетболистов со счетом 80:67. Решающего перевеса алтайские баскетболисты добились в первой четверти, которую выиграли с преимуществом в 11 очков. Самым результативным в составе барнаульцев стал Валерий Алексеев, набравший 16 очков.

Как уже сообщал amic.ru, первая игра между этими командами, которую планировали провести 14 марта, не состоялась из-за неготовности домашней площадки "Эльбруса". В итоге барнаульцы получили техническую победу со счетом 20:0, не выходя на игру.

"АлтайБаскет" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице. Следующие матчи барнаульцы проведут 21 и 22 марта дома против лидера соревнований – ставропольского "Динамо".