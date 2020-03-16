Рановато выпустили. Убийца ударил полицейских в Бийске

Ранее судимого за убийство и находящегося на условно-досрочном освобождении бийчанина осудили за насилие в отношении сотрудника полиции. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, полицейский задержал пьяного горожанина за административное правонарушение. Чтобы уйти от ответственности, мужчина вырвался из рук полицейского и ударил его по ноге, после чего сбежал с места преступления. Чуть позже при повторном задержании мужчина также ударил в грудь другого полицейского, что привело к гематоме грудной клетки.

Суд отменил бийчанину условно-досрочное освобождение и назначил почти пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.