Стало известно, когда вероятность внезапно умереть выше, чем обычно

Смерть рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и протоиерея Всеволода Чаплина была связаны с болезнями сердца, которые протекали скрытно. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

По его словам, скоропостижная смерть – это достаточно распространенное явление.

"Мой профессиональный опыт позволяет утверждать, что за каждым таким случаем стоит скрыто протекающая болезнь", – сказал врач.

Патологоанатом уточнил, что существуют временные интервалы, когда внезапных смертей случается больше. По сезонам – это поздняя осень и ранняя весна, по дням недели – понедельник, по времени – ночь.

Как уже сообщал amic.ru, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля 2019 года во время концерта в Ижевске из-за остановки сердца. Ему было 35 лет.

59-летний Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года во время поездки на мотоцикле. У него произошел разрыв аорты.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни 26 января 2020 года на лавочке у московского храма Святого Феодора Студита. Причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца.