Алтайские вузы могут на месяц закрыть из-за коронавируса

Алтайские вузы планируют перевести на дистанционную форму обучения в связи с распространением коронавируса. Об этом amic.ru рассказали студенты и преподаватели сразу четырех учебных заведений: Алтайского государственного университета, Педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета. Поводом стал приказ Минобрнауки России, в котором говорится, что вузам страны необходимо перевести работу в электронно-образовательную среду "с применением электронного обучения и дистанционных технологий".

"АлтГТУ с 17 марта переходит на дистанционное обучение. Оно продлится до 19 апреля. Соответствующий приказ появится к концу сегодняшнего дня. Преподавательский состав в это время продолжит работу в вузе, будет отправлять студентам задания", – рассказали amic.ru в вузе.

Карантин в алтайском педуниверситете, по неофициальной информации, продлится до 30 апреля. Студентам, проживающим в общежитиях, якобы рекомендовано ехать домой.

В пресс-службах учебных заведений отказались комментировать информацию о переходе на дистанционное обучение, отметив, что 16 марта состоится совещание ректоров с министром образования Алтайского края, после которого готовы будут ответить на все вопросы.

Между тем в пресс-службе регионального Минобразования amic.ru сообщили, что каждый вуз принимает решение о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.

Напомним, пока в Алтайском крае нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса. Всего же в регионе под наблюдением из-за угрозы заражения находятся 220 человек. 136 местных жителей сдали анализы на опасное заболевание. Ни у одного из них подозрения не подтвердились.

В мире, по данным на 16 марта, вирусом COVID-19 заражены 169 232 человека. Умерли 6 518 человек, а число выздоровевших составляет 77 776. При этом вирус уже добрался до России. В Москве им заболели 34 человека, в Санкт-Петербурге – шесть, в Московской области – пять, Калининграде, Липецке и Казани – трое, в Кемерове и Ленинградской области – двое, на Чукотке, в Тюменской области, Пермском, Забайкальском, Краснодарском краях, Белгороде и Нижнем Новгороде зафиксировано по одному заболевшему.