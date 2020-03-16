Алтайские вузы могут на месяц закрыть из-за коронавируса

Алтайские вузы планируют перевести на дистанционную форму обучения в связи с распространением коронавируса. Об этом amic.ru рассказали студенты и преподаватели сразу четырех учебных заведений: Алтайского государственного университета, Педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета. Поводом стал приказ Минобрнауки России, в котором говорится, что вузам страны необходимо перевести работу в электронно-образовательную среду "с применением электронного обучения и дистанционных технологий".
"АлтГТУ с 17 марта переходит на дистанционное обучение. Оно продлится до 19 апреля. Соответствующий приказ появится к концу сегодняшнего дня. Преподавательский состав в это время продолжит работу в вузе, будет отправлять студентам задания", – рассказали amic.ru в вузе.
Карантин в алтайском педуниверситете, по неофициальной информации, продлится до 30 апреля. Студентам, проживающим в общежитиях, якобы рекомендовано ехать домой.
В пресс-службах учебных заведений отказались комментировать информацию о переходе на дистанционное обучение, отметив, что 16 марта состоится совещание ректоров с министром образования Алтайского края, после которого готовы будут ответить на все вопросы.
Между тем в пресс-службе регионального Минобразования amic.ru сообщили, что каждый вуз принимает решение о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.
Напомним, пока в Алтайском крае нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса. Всего же в регионе под наблюдением из-за угрозы заражения находятся 220 человек. 136 местных жителей сдали анализы на опасное заболевание. Ни у одного из них подозрения не подтвердились.
В мире, по данным на 16 марта, вирусом COVID-19 заражены 169 232 человека. Умерли 6 518 человек, а число выздоровевших составляет 77 776. При этом вирус уже добрался до России. В Москве им заболели 34 человека, в Санкт-Петербурге – шесть, в Московской области – пять, Калининграде, Липецке и Казани – трое, в Кемерове и Ленинградской области – двое, на Чукотке, в Тюменской области, Пермском, Забайкальском, Краснодарском краях, Белгороде и Нижнем Новгороде зафиксировано по одному заболевшему.
Комментарии
- Случаи заражения в Барнауле есть?
- Нет
- хорошо, а случаи заражения в Алтайском крае есть?
- Нет
- Тогда что происходит с руководством этих вузов?
правильное решение
А тюрьмы по домам распустят?
Это неплохо. Эта весенняя Сибирская погань с грязью и холодом уже всем надоела. Лучше дома посидеть
депутаты притащили из-за бугра заразу, тут писали.Нормальные люди дома сидят. А у этих видать домов много -катаются к детям женам...вот и тащут
Это же надо, что эпидемия делает с руководством вузов...
А ССУЗы и школы не надо закрыть? Или там у студентов и школьников иммунитет крепче?
А школьников когда переведут на дистанционное обучение!?
это все навка из италии притащила
Какая глупость, а поди в руководстве этих вузов доктора наук...
Да, уж, заврались окончательно. Вируса в крае нет, но вузы закрываются...
а зарплаты им кто платить будет?
"до 19 апреля"
А кто сказал, что после этого вирус будет побежден, может как раз с этого момента он и придет в Алтайский край?
Понял, надо будет 22 апреля сходить на избирательные участки, проголосовать за Путина, обменяться там вирусами, а после этого хоть передохните все...
А как вам такой сюжет, что благодаря этому вирусу на участки голосования никто не пойдет? И тогда мы все дружно получим красивую новую измененную конституцию. Отрицательная явка это положительный результат