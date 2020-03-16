Алтайские спасатели призывают жителей частных домов готовиться к паводку

Жителям частных домов рекомендуют своевременно подготовиться к грядущему весеннему паводку, а также уделить особое внимание уборке снега и льда с крыш, сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
В ведомстве напомнили, что ежегодно многие владельцы частных домохозяйств не готовятся к паводковому периоду надлежащим образом. В итоге это приводит не только к огромным лужам и грязи вокруг домов, но и становится причиной сырости и подтопления в самом жилище. При своевременной подготовке к половодью этих проблем можно было бы избежать.
Для сохранения участка, дома и надворных построек в период весеннего паводка алтайские спасатели рекомендуют в ближайшее время убрать снег с крыш, очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, выкопать водоотводы, а также очистить придомовую территорию от снега и провести его рыхление. Кроме того, необходимо заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов.
Ожидается, что паводок начнется в третьей декаде марта.
Комментарии
Как отмечают в МЧС, многие страдают от паводка по своей вине
"Предупреждение подтоплений в паводок начинается с самых простых домашних дел – сбросить снег с крыши дома, отбросить его на метр от стен дома и других построек, расчистить естественные стоки воды с участка, их знает каждый хозяин. Очевидно, что самым сложным образом будут переживать паводок те, кто встречал его, лежа на диване..."(с)
Еще бы было куда его, снег, убирать в частном секторе.
Вывоз снега из города не организован совершенно, один горе-руководитель сулил к новому году управиться, но даже на 10% не смог сделать.
16.03.2020 16:02
- гость -
С частных подворий что ли вывозить снег? А жирно не будет?
Тут от многоэтажек не успевают вывозить.