Алтайские спасатели призывают жителей частных домов готовиться к паводку

Жителям частных домов рекомендуют своевременно подготовиться к грядущему весеннему паводку, а также уделить особое внимание уборке снега и льда с крыш, сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве напомнили, что ежегодно многие владельцы частных домохозяйств не готовятся к паводковому периоду надлежащим образом. В итоге это приводит не только к огромным лужам и грязи вокруг домов, но и становится причиной сырости и подтопления в самом жилище. При своевременной подготовке к половодью этих проблем можно было бы избежать.

Для сохранения участка, дома и надворных построек в период весеннего паводка алтайские спасатели рекомендуют в ближайшее время убрать снег с крыш, очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба, выкопать водоотводы, а также очистить придомовую территорию от снега и провести его рыхление. Кроме того, необходимо заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов.

Ожидается, что паводок начнется в третьей декаде марта.