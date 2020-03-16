Хватит на всех. Руспродсоюз исключил возможность дефицита продуктов

Массовая закупка продуктов из-за коронавируса не вызовет дефицита, а рынок больше волнует падение курса рубля. Об этом РИА "Новости" сообщил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

По его словам, в России производство превышает потребление и запасов хватит на всех. Сейчас некоторые магазины запросили дополнительные поставки, что говорит о росте спроса, но не о массовом дефиците.

При этом цены могут вырасти из-за курса доллара – в себестоимости товаров есть "долларовая" составляющая, привязанная к стоимости продукта на бирже.

Сообщения о массовой скупке продовольственных товаров, в основном длительного хранения, появилась в минувшие выходные. Пользователи соцсетей активно делились кадрами, на которых изображены очереди в магазинах и пустые прилавки.