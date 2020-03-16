Военные истории жителей Алтайского края прозвучат в подкастах amic.ru

Проект "Победа в каждом из нас", информационный портал amic.ru и медиагруппа "FM-Продакшн" запускают проект "Невыдуманные истории". В нем звучат рассказы жителей Алтайского края о земляках, погибших на полях сражений или переживших ужасы Великой Отечественной войны.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф, где они опубликованы с сохранением авторского стиля. Озвучивают истории координаторы проекта – Максим и Екатерина Банных.

"Невыдуманные истории" выходят по средам и пятницам в подкастах amic.ru и звучат ежедневно на радиостанциях "Ретро FM", "Радио Шансон", "Радио Искатель", "Эхо Москвы" и "Радио Мир".

Если и вы хотите, чтобы историю вашего родственника или рассказ о нем опубликовали на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru.