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Диетологи рассказали, какие продукты ошибочно считают полезными для здоровья

, ИА "Амител"
Лучше от них вообще отказаться
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Зарубежный портал Food.news опубликовал перечень продуктов, которые сторонники правильного питания ошибочно считают полезными для здоровья.

Эксперты выделили диетические газированные напитки, которые якобы содержат минимум калорий. На деле любителям таких жидкостей грозит не только риск развития ожирения, но также и повышение уровня сахара в крови из-за большого количества сахарозаменителей в составе напитка.

Также лучше отказаться от фруктовых соков из супермаркетов: в их состав входят фосфорная кислота, которая разрушает эмаль зубов, а также бензонат и глутамат натрия, что повышает кровяное давление.

Диетологи предостерегли от ежедневного употребления в пищу хлопьев. В их состав входят рафинированные углеводы, которые резко поднимают уровень сахара в крови.

Кроме того, стоит опасаться и обезжиренных йогуртов, в которые добавляют подсластители, чтобы компенсировать недостаток вкуса.

Замыкают перечень колбасные продукты. Диетологи рекомендуют воздержаться от таких изделий из-за большого количества красителей и консервантов, которые повышают риск возникновения заболеваний сердца и диабета II типа.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.03.2020 15:25
- гость -

Опять, нет ничего полезнее морковных котлет?

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